Vezza d'Oglio (Brescia), 6 settembre 2020 - L’alta Valle Camonica è stata teatro ieri dell’ennesima tragedia estiva in montagna, che ha provocato una vittima. Si tratta di Veronica Copeta, una ragazza di 17 anni che stava facendo una escursione da Vezza d’Oglio al lago d’Aviolo, un bacino artificiale situato nel Parco dell’Adamello a 1.930 metri di quota.

Insieme con lei c’erano anche sua madre, suo padre e la sorella gemella. Per motivi ancora da capire, mentre camminava lungo il sentiero in un punto particolarmente esposto, Veronica ha perso l’equilibrio, forse perchè è inciampata, oppure perchè ha messo un piede in fallo. Sotto gli occhi atterriti dei familiari la ragazza ha cercato un appiglio, che però non ha trovato e così è caduta nel vuoto facendo un volo di circa 100 metri. Pur essendo sotto shock, il padre è riuscito a chiamare con il cellulare il 112 , che a sua volta ha allertato il 118, intervenuto con l’eliambulanza di Sondrio. Nel frattempo sono stati avvisati anche i carabinieri, i vigili del fuoco, i volontari del Soccorso alpino e il soccorso alpino della Guardia di finanza.

Per Veronica, però, non c’era più nulla da fare. Il corpo della sfortunata escursionista è stato recuperato dall’eliambulanza e trasportato alla sala mortuaria di Edolo. Veronica Copeta tra pochi giorni, il 18 settembre, avrebbe compiuto 18 anni e sarebbe diventata maggiorenne. Ieri mattina era partita insieme alla sua famiglia da Brescia, dove viveva, per trascorrere una giornata in montagna. Purtroppo per lei è stata l’ultima della sua vita.