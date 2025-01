A Rovato sbarca il primo treno a idrogeno d’Italia

Rovato, 23 gennaio 2025 – Questa sera attorno alle 19 la stazione di Rovato, alla presenza dei soli addetti ai lavori e dei giornalisti, ha assistito all’arrivo del primo treno a idrogeno italiano: il Coradia Stream.

Il convoglio, che fa parte dei 14 acquistati da FNM (Ferrovie Nord Milano) grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, anche tramite risorse del Pnrr– è arrivato nel bresciano dal circuito di prova di Salzgitter in Germania, del costruttore Alstom.

L’impianto di Rovato, realizzato da FerrovieNord e dotato di attrezzature all'avanguardia, sarà il primo deposito specificatamente progettato e realizzato per la manutenzione dei treni a idrogeno nonché il primo impianto per il rifornimento di idrogeno per i treni.

Nei prossimi giorni verranno effettuate, da parte del costruttore e fornitore dell’idrogeno Sapio, attività di collaudo dell’impianto stesso e test di rifornimento del treno.

Nella giornata del 13 febbraio prossimo si terrà un evento di presentazione alla stampa, nel corso del quale sarà possibile visitare il sito di Rovato e il convoglio. L’entrata in servizio è prevista per la fine del 2025, quando il treno all’idrogeno comincerà a viaggiare lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo, salvo imprevisti.