Superbonus 110. Oltre 774 milioni in odore di truffa

Una festa della città, con oltre 200 bambini, ragazzi e animatori dei grest protagonisti, che hanno giocato a "Finanziere per un giorno" scoprendo che cosa significhi lavorare in Finanza. E’ stato il filo conduttore del 250esimo "compleanno" delle Fiamme gialle di Brescia, dove dalla mattina alla sera si sono susseguiti eventi e momenti istituzionali - prima alla caserma Leonessa e poi in San Barnaba - con giovanissimi, divise e autorità fianco a fianco. Da tempo la Finanza è interessata a leggere la realtà, legale e non, con gli occhi dei ragazzini, partendo dall’assunto che l’evasione la si combatte soprattutto prevenendo e collaborando. "Vogliamo fare vedere la faccia di chi lavora per noi", ha detto il comandante provinciale colonnello Francesco Maceroni. Indossare la divisa del Corpo non significa infatti solo occuparsi di illeciti economici-finanziari, il ‘core business’ del finanziere, ma anche di salvataggi in montagna, di controlli per la sicurezza di laghi e fiumi - da luglio anche il Sebino sarà vigilato dai mezzi in dotazione alla sezione navale del Garda - di autenticità dei marchi, di ricerca di contanti e droga con il supporto dei super-cani specializzati.

Nel 2023 e nei primi 5 mesi del 2024 sono stati condotte 1226 indagini con circa mille ispezioni; sono stati scoperti 87 gli evasori totali e i 1400 lavoratori in nero, sono denunciate 558 pesone per reati tributari ( 34 gli arresti). E ancora: la Gdf ha individuato 744 miilioni di euro di crediti d’imposta in materia edilizia ed energetica fasulli, e sequestrato 133 milioni di euro profitto delle frodi. Solo in febbraio sono state segnalate 116 imprese destinatarie di fatture false per oltre 528 milioni. Banche cinesi occulte, lavoro irregolare e falsi crediti sono i fenomeni che più hanno impegnato gli investigatori. Beatrice Raspa