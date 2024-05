Si comincia sabato con le Rondinelle

I playoff di serie B mettono in palio il terzo biglietto utile per salire in serie A. Il Brescia, ottavo, giocherà il preliminare alle 20.30 di sabato con l’obbligo di vincere in casa del Catanzaro. È l’unico risultato che potrebbe consentire alle Rondinelle di accedere alle semifinali, dove entrerà in scena pure la Cremonese. I grigiorossi hanno terminato la stagione regolare in quinta posizione e inizieranno la doppia sfida che vale l’accesso alla finale promozione giocando in trasferta l’andata martedì 21, mentre il ritorno è in programma allo Zini sabato 25. In vista delle gare decisive mister Stroppa può contare sulla ritrovata vena di Coda e sulle buone prove di Buonaiuto e Quagliata.

Lu.Ma.