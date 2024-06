Scomparso nel lago dopo tuffo dalla barca: non si fermano le ricerche

Gargnano (Brescia) – Proseguono senza sosta le ricerche del diportista che dopo essersi tuffato nelle acque antistanti Gargnano non è più riemerso. A coordinare le operazioni è stata la Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda. Anche ieri, nonostante il meteo non fosse favorevole per le ricerche, le attività sono proseguite utilizzando le Motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vvf.

È stato autorizzato dal Comando generale, su richiesta della Direzione marittima di Venezia, anche l’impiego del Nucleo sub della Guardia costiera di San Benedetto, mentre le ricerche strumentali di profondità sono state eseguite dai volontari del Garda. A essere disperso nelle acque del Benaco è un uomo di origini cinesi di 42 anni Zhu Guozheng, residente a Toscolano Maderno. Non è ancora chiaro se l’uomo si sia tuffato o sia scivolato dalla barca dove si trovava. Intanto il natante è stato messo sotto sequestro.