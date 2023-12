Rincari e ribassi, ecco i consigli

Macchine fotografiche e videocamere costano il 9,4% in più rispetto a un anno fa. Secondo i dati Istat elaborati dall’Unione nazionale consumatori sono l’idea regalo con il rincaro maggiore, che sale al 31,3% rispetto ai prezzi del 2021 e al 51,9% sul 2020. Al secondo posto si trovano tagliacapelli, regolabarba, spazzolino elettrico, asciugacapelli che salgono del 6% (+13,3% rispetto a due anni fa). Sul podio dei rincari anche i gioielli che aumentano del 5,3% (+15,2% sul 2021). Il caro-vita non ha risparmiato neppure gli articoli per la cura della persona, tra le idee regalo più gettonate: profumi, smalti e trucchi costano il il 4,5% in più rispetto al 2022 (+8,1% nel biennio), così come i fiori - le stelle di Natale su tutti - sono in vendita a prezzi più alti del 4,4% (+14,3% in due anni). La buona notizia arriva dai libri (non di narrativa): per portarli sotto l’albero si spende l‘11,6% in meno rispetto al 2022. Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch hanno un costo inferiore del 10%, davanti alle televisioni, scese del 9,2% e del 29,7% confrontando i prezzi del 2020 diventando l’articolo più conveniente. Restando nel campo dell’elettronica, giochi (-8,7%) e film in dvd (-6,8%) si segnalano come regali da valutare , così come i computer dekstop: il loro costo è sceso del 5,1% ma il risultato è influenzato dall’aumento esponenziale di un anno fa.