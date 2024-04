qui brescia Borrelli, frattura: spazio a Moncini I playoff restano nella testa di Maran

Il serio infortunio di Borrelli (nella foto) rappresenta l’unico neo nel momento positivo del Brescia. Il 24enne attaccante in prestito dal Frosinone, ha subìto a Cosenza la frattura del malleolo del piede destro e per lui si prospetta un lungo stop. Toccherà a Moncini, come già è accaduto in Calabria, fungere da primo punto di riferimento avanzato delle Rondinelle che, a sette giornate dal termine, occupano l’ultimo posto utile per disputare i play off, con due punti di vantaggio su Reggiana e Pisa (che sabato giocherà al “Rigamonti“), tre sul Cittadella e quattro su Modena e Sudtirol. Sono queste le inseguitrici che nelle partite rimanenti cercheranno di sottrarre alla squadra di Maran uno dei due posti ancora a disposizione per accedere agli spareggi.

Con una classifica tanto corta, tutto può ancora succedere ma, con i playout distanti 8 lunghezze, la formazione biancazzurra ha i numeri dalla sua. Lo stesso mister Maran ha sottolineato come il Brescia ha tutto da guadagnare e può giocare con la tranquillità. D’ora in poi ogni partita sarà un’autentica finale per continuare a sognare, ma le Rondinelle hanno dimostrato di possedere qualità e carattere per superare le prossime sfide e rimanere attaccate alle posizioni che contano. Anche senza Borrelli…Luca Marinoni