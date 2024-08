Fiesse, trovano una busta con mille euro per strada: scatta la caccia al proprietario. Rintracciato, è un 91enne Il pensionato, residente in paese, li aveva appena ritirati in Posta. A rinvenirli sono stati i gestori del bar ‘7.2’, i quali hanno subito contattato i vigili e il sindaco: “Non abbiamo fatto nulla di speciale, solo quello che crediamo ogni onesto cittadino avrebbe fatto”