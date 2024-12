Partite “vietate” a 5 sostenitori delle Rondinelle

Aggressioni alle forze dell’ordine con cinture ed aste di bandiere: Daspo per cinque tifosi bresciani. Li ha notificati nei giorni scorsi la Polizia di Stato, su indicazione del questore di Bari, che ha firmato sei provvedimenti in occasione della partita fra Brescia e Bari (cinque per i bresciani, uno per un tifoso del Team Altamura). I fatti risalgono al 10 maggio scorso, in occasione dell’incontro di calcio Bari-Brescia valevole per il campionato nazionale di serie B, al “San Nicola“.

Poco prima dell’accesso al parcheggio del settore ospiti, due sostenitori bresciani avevano iniziato a minacciare alcuni tifosi baresi, impugnando la cintura dei pantaloni e lanciando oggetti. La Polizia di Stato aveva fatto entrare l’intera tifoseria nel parcheggio e, durante il controllo dei due facinorosi, un gruppo di ultras bresciani si era scagliata contro le Forze dell’ordine, aggredendole e colpendole con cinture ed aste di bandiere: quattro i poliziotti feriti con prognosi dai 7 ai 10 giorni.

Le successive indagini degli investigatori hanno consentito di individuare alcuni dei responsabili delle violenze, con l’emissione di cinque provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con durata compresa tra i 2 ed i 4 anni, per un totale di 14 anni di inibizione dagli stadi.

Federica Pacella