Palazzine a canone moderato. Via ai lavori a Sanpolino

Finita la bonifica dagli ordigni bellici e le verifiche sulla presenza di resti archeologici nel sottosuolo, ha preso il via l’iter per la realizzazione di 69 nuovi appartamenti a Sanpolino. Le aree delle tre nuove palazzine residenziali destinate a locazione a canone moderato sono state previste nell’ambito del Programma innovativo per la qualità dell’abitare (Pinqua), finanziato con fondi Pnrr. L’impresa esecutrice, la Sabino Dicataldo con sede a Barletta, che a ottobre si era aggiudicata l’appalto, ha avviato le operazioni di allestimento del cantiere che proseguiranno nelle prossime settimane. L’intervento, il cui costo complessivo ammonta a 25 milioni, prevede la realizzazione di tre edifici residenziali di 5 piani fuori terra per complessivi 7.275 mq, circondate da spazi verdi e pavimentati. Le opere dovranno essere ultimate entro la primavera 2026.

Il progetto era stato predisposto tra la primavera e l’estate dello scorso anno, dopo che si era manifestata l’indisponibilità del partner privato a procedere con la realizzazione nell’area ex Tintoretto di sei nuovi fabbricati di edilizia residenziale sociale, a cui originariamente il finanziamento Pnrr era destinato, e dopo che il ministero aveva, nel maggio scorso, acconsentito una rimodulazione che ha comportato la sostituzione del sito originario con un’area di proprietà comunale, acquisita per la formazione di Piani per l’edilizia economica e popolare.

Federica Pacella