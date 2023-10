Paura nella notte a Ospitaletto: crolla il tetto di un edificio. Evacuate 29 persone dagli alloggi vicini

Ospitaletto (Brescia) – Paura nella notte a Ospitaletto dove ieri sera attorno alle 22.30 è crollato il tetto di un edificio disabitato sito in una corte dove vivono però molte persone. Per motivi di sicurezza tredici nuclei famigliari, per un totale di ventinove persone, sono stati evacuati dai vigili del fuoco, coordinati sul posto dal capoturno Provinciale.

Hanno collaborato coi vigili del fuoco sia il sindaco Laura Trecani e il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Erano presenti anche i carabinieri. Nessuno, grazie al tempestivo intervento dei pompieri di Brescia, ha riportato ferite. Le persone uscite dalle loro case sono state ospitate in palestra oppure da parenti.