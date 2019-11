Orzinuovi (Brescia), 5 novembre 2019 - Bufera sull'assessore alla cultura del Comune di Orzinuovi, il leghista Leonardo Binda. Binda è stato accusato di razzismo per un video pubblicato in rete dove si vede il giovane esponente del Carroccio partecipare al gioco nel quale deve riconoscere una figura che alcuni amici gli hanno attaccato in fronte. L'immagine è quella di una foca. "Quell'animale... grasso che vive in acqua", gli viene detto. Binda risponde: "Un negro". Il video ha immediatamente fatto il giro del web. Il sindaco della cittadina, il senatore Gianpietro Maffoni, sta valutando di togliere le deleghe all'esponente leghista.

