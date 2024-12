Nove escursionisti bloccati sull’Adamello: salvataggio al buio con l’elicottero

Ponte di Legno (Brescia) – Nove escursionisti questo pomeriggio – domenica 1 dicembre – sono rimasti bloccati su una delle pareti dell’Adamello.

Gli sportivi, provenienti dal FVeneto, per motivi ancora non noti hanno prolungato la loro escursione oltre le ore di luce. Non sono stati in grado di proseguire. Per soccorrerli si sono mossi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della V Delegazione Bresciana e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e un elicottero di Areu, con medico, infermieri e tecnico del Soccorso Alpino a Bordo.

Gli escursionisti vengono trasportati dall’Adamello a Edolo in volo. Nessuno si è fatto male.