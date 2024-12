Musica fa rima con sostenibilità. Futurae Heroes, inizia BigMama

Parte con BigMama “Futurae Heroes“, progetto che si avvale della musica e dei suoi artisti e artiste per parlare alle giovani generazioni di sostenibilità e coinvolgerle nel futuro prossimo, promuovendo i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’iniziativa è un programma triennale nato dall’unione di Music innovation hub (prima impresa sociale in Italia che si occupa di musica, organizzatore del festival Heroes in partnership con le Nazioni Unite e ASviS) e Futura Expo (7, 8 e 9 marzo 2025 al Brixia Forum di Brescia, 15.000 mq di esposizioni interattive e di edutainment, talk, eventi) di Camera di commercio di Brescia e ProBrixia. Domani, 5 dicembre, il primo appuntamento in Camera di commercio di Brescia vedrà, alle 18, la consegna a Caterina Caselli e Giacomo Maiolini (40 anni di carriera con la Time Records) dei primi “Futurae Heroes Awards“, per aver consentito ai giovani talenti di esprimere il proprio potenziale creativo. Riceveranno una statuetta in edizione limitata numerata in materiale riciclato, firmata da Cristian Fracassi, che rappresenta la Vittoria Alata, simbolo di Brescia. A seguire, il panel “Music talk to me“ dedicato al linguaggio musicale come veicolo di cambiamento. Interverranno BigMama, prima artista ambassador del progetto, e Kikka Ricchio (senior advisor di Futurae Heroes). La serata si concluderà con il live (ore 20.30). F.P.