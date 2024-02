Lumezzane a valanga, che tris alla Triestina

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane dimentica subito lo scivolone infrasettimanalecon il Trento, gioca una partita di livello elevato e non lascia scampo ad un avversario pur qualificato ed ambizioso come la Triestina che incappa in un’altra tappa amara della sua deludente stagione. L’incontro del "Saleri" si chiude con un eloquente 3-0 per la squadra di mister Franzini, che consolida la posizione in zona play off e si pone subito dopo le grandi del girone A di serie C. Nonostante la voglia di riscatto degli alabardati, la compagine rossoblù fa capire ben presto le sue intenzioni. I valgobbini si spingono subito in avanti e al 13’ Capelli, con un preciso stacco di testa, trasforma un bel servizio nel rapido vantaggio dei locali. I giuliani di Bordin, che nelle prime due partite sulla panchina della Triestina ha incassato altrettante sconfitte, cercano di reagire, ma non riescono ad impensierire un Lumezzane che mantiene le redini della partita con autorevolezza. È l’inizio della ripresa a sancire la vittoria dei rossoblù. Passano infatti solo 3’ e Dalmazzi, sempre di testa, insacca il raddoppio, ma l’avvio tutto in salita degli ospiti non è ancora finito, visto che al 7’ Pisano firma il tris che ipoteca anzitempo il risultato con il terzo stacco vincente di testa della giornata. Bordin cerca di "rianimare" gli alabardati e cambia le carte a sua disposizione, ma, nonostante l’inserimento di forze fresche e di giocatori di indubbia esperienza come Malomo e Minesso, la difesa chiude con ordine tutti gli spazi e preserva la rete difesa da Filigheddu da pericoli. Solo alla mezz’ora Vallocchia tenta la conclusione dalla distanza, ma il pallone tocca la parte superiore della traversa e termina la sua corsa sul fondo. Davvero troppo poco per mettere in discussione il successo di un Lumezzane che conferma di avere le carte in regola per navigare regolarmente nella zona nobile della classifica e che l’inatteso ko casalingo patito con il Trento è stato un semplice episodio.

Luca Marinoni