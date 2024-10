Legambiente boccia la Giunta. Peggiorata la qualità dell’aria

Male la qualità dell’aria, bene il trasporto pubblico, migliorabile la dispersione idrica. Un quadro tra luci ed ombre quello che emerge per Brescia dal nuovo rapporto di Legambiente “Ecosistema urbano“. L’edizione 2024 vede la Leonessa al 30esimo posto su 106 capoluoghi, nove posizioni più in basso rispetto allo scorso anno. Uno “scivolamento“ su cui pesano le modalità di conteggio dei voti. Dall’analisi dell’Amministrazione, fatta dall’assessore alla Mobilità Federico Manzoni e dall’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi, in realtà vengono premiati proprio gli aspetti su cui il Comune sta investendo: il numero di passeggeri del Tpl vede Brescia fra le best practice, ad esempio, così come, per quanto riguarda l’aria, tra le città del corridoio A4 solo Bergamo fa meglio di Brescia. Secondo il rapporto, ad esempio, solo a Venezia, Trieste, Brescia, Pavia e Siena prendere il bus è una vera alternativa. Da migliorare la dispersione idrica, perché si perde oltre il 25% di acqua a Brescia, così come a Bergamo, Varese, Lecco. Le città lombarde sono anche quelle più numerose tra quelle con qualità dell’aria scarsa: compongono l’elenco Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Monza. La lettura dei dati ha acceso lo scontro politico. Per Fabio Rolfi (civica Rolfi), "la realtà dei fatti, ed ora anche delle statistiche autorevoli spesso citate a conferma delle azioni amministrative, certifica un peggioramento che contrasta con la narrazione di “capitale green“ che ci sentiamo propinare dal sindaco Castelletti". "Il trend è in miglioramento – commenta Manzoni -. L’analisi dei dati certifica che stiamo investendo nella giusta direzione". Per Bianchi, il rapporto di Legambiente è comunque uno sprone. Di fatto, tra le prime dieci città con i punteggi più alti in Italia, ci sono solo due lombarde, Mantova e Cremona. Al 14esimo posto Varese, al 16esimo Bergamo, al 25esimo Lodi, quindi Brescia al 30esimo posto; peggio fanno Pavia (36esimo), Como (37esimo), Monza (54esimo), Sondrio (55esimo), Milano (56esimo posto). Federica Pacella