Il sogno Coppa Italia al bivio decisivo . L’Atlantide alla bella con Reggio Emilia

Gara2 del primo turno di Coppa Italia ha inflitto una lezione all’Atlantide. I Tucani, dopo aver vinto in modo perentorio la prima sfida con Reggio Emilia, già si vedevano ai quarti di finale ma gli emiliani sono riusciti a prolungare la serie a gara3 che si giocherà domenica al San Filippo di Brescia. "Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla partita – è l’analisi di capitan Simone Tiberti (nella foto) –. Spero che questo ci aiuti a capire che ogni incontro va affrontato con il piglio giusto perché non sempre, di fronte alle difficoltà, si hanno poi i mezzi per uscirne". L’allenatore Roberto Zambonardi indirizza la sua analisi verso l’appuntamento di domenica, una sfida decisiva per un’Atlantide che, dopo aver terminato al primo turno il suo percorso ai playoff, non intende fermarsi pure in Coppa Italia di A2.

"Il nostro compito ora è quello di riordinare le idee per gara3 che non vogliamo sbagliare. A Reggio Emilia abbiamo affrontato una squadra carica ed entusiasta, mentre abbiamo pagato ancora la delusione per l’eliminazione dai playoff. Loro sono stati più coraggiosi ed hanno giocato meglio di noi". Una situazione che non si dovrà ripetere nella “bella“ di domenica dove i Tucani sono pronti a chiedere il sostegno del sempre caldo pubblico bresciano.

Luca Marinoni