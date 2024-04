Il Lumezzane ha conquistato il biglietto playoff. Sabato contro il Legnago servirà una vittoria

Il successo conquistato in casa dell’Albinoleffe non ha cambiato la posizione finale del Lumezzane, che dovrà affrontare i playoff da nona classificata. In ogni caso mister Franzini si dice fiducioso in vista della gara del primo turno degli spareggi-promozione che sabato 4 condurrà i valgobbini a sfidare il Legnago. Una “classica“ ormai per i rossoblù che in campionato, dopo uno 0-0 casalingo, sono stati sconfitti (2-1) dagli scaligeri al “Sandrini“, dove saranno chiamati ad aprire i playoff con la vittoria necessaria per far proseguire il proprio sogno. Un blitz esterno provato in anteprima a Zanica e che può diventare realtà mettendo in campo la grinta e la compattezza che hanno costretto alla resa l’Albinoleffe.

Luca Marinoni