Frutta e verdura fresche, a fine turno o andando al lavoro

CAPRIOLO (Brescia) È stato inaugurato, e ha immediatamente riscosso un enorme successo, il primo negozio aperto 24 ore su 24 in Franciacorta, lago d’Iseo e Valle Camonica. Si tratta di una rivendita di frutta e verdura di proprietà di due fratelli egiziani, da anni residenti tra il Bresciano e la provincia di Milano, attualmente di casa a Arcore. Si chiamano Omar Sakr, 24 anni e Said Sakr, 31. Per loro lavorano diverse persone, per lo più connazionali. "Quello che abbiamo inaugurato a Capriolo è il nostro quinto negozio – spiega Omar Sakr – Alle persone piace l’idea di poter fare la spesa la sera tardi oppure la mattina molto molto presto. C’è chi viene da noi appena uscito dal turno di notte oppure andando al lavoro. Ormai non ci sono orari fissi, così abbiamo deciso di venire incontro alle persone". E i clienti sembrano gradire. In questi giorni infatti il punto vendita di via IV Novembre, accanto alla banca, è stato preso d’assedio da italiani e stranieri. "La merce è di grandissima qualità – commenta una cliente capriolese, Sonia L. – Ho acquistato tanti ingredienti per Pasqua e Pasquetta. Ma se mi mancasse qualcosa, in qualsiasi momento loro sono aperti. Mi piace sapere che ci saranno sempre". I due fratelli, attivi nel settore da 15 anni con il resto della famiglia, hanno colto il segreto di chi vende sul mercato: l’affabilità e la gentilezza. Sono infatti pronti a fare assaggiare frutta e delizie come i datteri, meloni e molto altro. "Ci piace il contatto con i clienti – spiegano i fratelli – Quello che sta succedendo a Capriolo accade anche a Mazzano, Rezzato, Arcore e Agrate Brianza. Siamo sempre contattabili e sempre felici di accogliere le persone. Qui in Franciacorta ci stiamo sentendo stimati e considerati e non possiamo che esserne contenti. Ci stanno trattando come se fossimo qui da sempre e come se le persone fossero nostre amiche da anni". Mi.Pr.