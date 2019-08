Bergamo, 17 agosto 2019 - Tragedia in via Nikolajewka a Brescia, in zona Mompiano. Un ospite della Fondazione, disabile di 51 anni, di origini senegalesi, costretto sulla carrozzina, è annegato nel fossato che costeggia la strada.

Secondo la prima ricostruzione, l'uomo stava facendo una passeggiata, quando sarebbe caduto nel fossato con la sua carrozzina elettrica, mentre transitava su un ponticello. Potrebbe esser stato colpito da un malore. In quel punto l'acqua non è molto alta, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e carabinieri, che stanno cercando di chiarire quanto accaduto.