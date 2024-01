Ritrovato il dipinto ‘L’Immacolata Concezione’ di Zaddei: rubato a Calvagese, recuperato nelle campagne di Muscoline

Brescia, 18 gennaio 2024 – È stata ritrovata 'L'Immacolata Concezione' di Zaddei.

La tela risalente al 1770 era sparita nell'agosto 2022 dalla parrocchia di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Il capolavoro è stato rinvenuto in buone condizioni nelle campagne di Muscoline, ai bordi di una strada bianca, dai carabinieri della compagnia di Salò.

Le indagini, sviluppate con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, sono in corso per capire come l’opera è arrivata lì e dove sia stata nascosta in questi mesi.

Il dipinto è stato subito restituito al parroco di Calvagese della Riviera.