Brescia, 8 maggio 2020 - Tornano sopra la soglia dei 100 i nuovi contagiati dal coronavirus accertati nel bresciano. Sono state registrate 124 nuove positività tra mercoledì e giovedì, numero che porta il totale a 13.391. In crescita anche le positività rilevate grazie ai test sierologici. Tra le 937 persone in quarantena, il 53,8% ha contratto il virus contro il 44% della scorsa settimana. Nel solo territorio dell’Ats Brescia, i nuovi contagi sono 64 (il dato è aggiornato alle 18 di ieri), di cui 43 tra la popolazione generale e 21 nelle Rsa e nelle Rsd.

Proprio a proposito di queste realtà, il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e al presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana. "La lettera – ha precisato Alghisi – è frutto di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale, nella quale chiediamo diversi interventi per gli ospiti e per gli operatori di queste strutture, a partire dai tamponi (che in effetti sono partiti, ndr ) e dai test sierologici". Conforta il numero dei guariti, 6.371, +237 in un solo giorno.

Rispetto al dato bresciano, a Bergamo la crescita dei contagi resta in linea con i giorni precedenti: +35, per un totale di 11.622. La seconda tranche di test sierologici nella bergamasca ha rilevato un 57% di positività tra la popolazione generale, inferiore al 62% della prima settimana. Secondo l’Ats, è ipotizzabile un ulteriore decremento nelle aree che saranno interessate nei prossimi giorno dall’indagine epidemiologica, in quanto nel tempo c’è stato un calo di tamponi positivi.