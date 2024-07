Colpito al volto dal carico di una gru. Operaio ferito

È stato colpito al viso e al torace, pare da un manufatto che pendeva da una gru, e ora è grave in ospedale. Si parla di un cinquantanovenne di Brescia, che lavora in trasferta ad Ancona. L’operaio a quanto si è appreso era impegnato in un cantiere edile nel capoluogo marchigiano in zona di via degli Archi, in via Marconi, quando è avvenuto l’incidente. Per ragioni in corso di accertamento un pesante oggetto appeso a una gru - sembra una trave in legno - durante una manovra si è rovesciata e lo ha centrato in pieno, appunto al petto e al viso. Soccorso dai volontari della Croce gialla e dagli operatori del 118, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Torrette, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell’infortunio è in corso di ricostruzione.