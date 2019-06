Brescia, 8 giugno 2019 - Il violento schianto contro le rocce dopo un volo di circa dieci metri è costato la vita ad un ciclista di 58 anni della provincia di Brescia che stava compiendo una gita in bicicletta nella suggestiva zona di Punta Larici sulle montagne occidentali sopra il lago di Garda in provincia di Trento ai confini con la Lombardia. L'uomo stava percorrendo il sentiero Sat numero 422B nella zona di Pregasina - ufficialmente vietato al transito della biciclette ma pubblicizzato sui siti internet sia italiani che internazionali - quando molto probabilmente ha sbagliato traiettoria precipitando nel vuoto.

La vittima era in compagnia di alcuni amici anche loro appassionati di mountain bike e montagna. Gli uomini del Soccorso Alpino di Riva del Garda sono stati elitrasportati sul luogo dell'incidente ma per il biker non c'e' stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Complicata l'operazione di recupero della salma