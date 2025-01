Caso di scabbia alla materna. Disinfestazione e profilassi

Disinfestazione dell’istituto, profilassi preventiva per insegnanti e bambini, osservazione per 60 giorni. Misure che Ats Brescia ha dovuto prendere alla scuola dell’infanzia Zammarchi, in viale Piave a Brescia, dopo che è stato segnalato un caso di scabbia, particolarmente virulento perché il contagio ha riguardato un minore e i genitori. Per i contatti scolastici il rischio di contagio dovrebbe essere basso, ma la raccomandazione è di tenere monitorati i sintomi per 60 giorni per chi frequenta la scuola. La scabbia è una malattie della cute, causata da un acaro: in caso di prurito notturno e comparsa di lesioni cutanee, bisogna rivolgersi al più presto al medico curante o al dermatologo per una valutazione. I casi di scabbia non sono frequenti, ma non sono neanche rari: si parla di uno o due casi all’anno nelle scuole del capoluogo, circa 120 in tutto il territorio di Ats Brescia (che comprende la provincia ad eccezione della Val Camonica). Alla materna Zammarchi le lezioni proseguiranno, comunque, regolarmente, mentre prosegue fino alla prima settimana di marzo l’osservazione da parte dell’Ats, per intercettare eventuali altri casi secondari.

Federica Pacella