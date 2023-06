Cade nel fiume Oglio Anziano trovato morto

Ancora una tragedia in montagna in Valle Camonica, dove un uomo di 70 anni è morto dopo essere caduto nel fiume Oglio. La vittima si chiamava Riccardo Pelamatti e abitava a Montecchio di Darfo Boario Terme. L’anziano era uscito di casa la mattina e non ha più fatto ritorno. Pelamatti era uscito di casa la mattina dell’alto ieri, intenzionato a fare una passeggiata lungo i sentieri della bassa Valcamonica, che offre molte possibilità di camminare nel verde, anche vicino a canali e al fiume Oglio. Quando la famiglia si è resa conto che Pelamatti non era ancora tornato ha immediatamente contattato i soccorsi, che ha sua volta ha avvisato il Soccorso Alpino e Speleologico della V Delegazione Bresciana, responsabile per le ricerche in impervio, i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, il 118, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e le forze dell’ordine. Le ricerche sono continuate fino in serata, quando un passante nella zona di Sacca di Esine ha visto un corpo galleggiare in un canale.