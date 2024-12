Business con la droga. Due in manette

Due arrestati per droga nelle scorse ore da parte dei carabinieri in circostanze diverse e i due distini paesi della provincia. Nel primo caso a finire nella rete dei militari è stato un ventiquattrenne di Pisogne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: ottoposto a controllo in strada, è stato trovato in possesso di 96 grammi di coca, sei di hascisc, materiale vario per confezionare le dosi e 250 euro in contanti. A Calcinato, invece, gli operatori dell’Arma hanno scovato una serra di marijuana all’interno di un appartamento. Sotto sequestro sono finiti fiori freschi, piante essiccate e circa un chilo di sostanza già raccolta e pronta per essere smerciata. Nell’abitazione, nel quale il coltivatore illegale – un trentacinquenne – viveva con la madre e la sorella, c’era anche tutta la strumentazione dello spacciatore perfetto. Risultato: l’arresto.

B.Ras.