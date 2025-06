"Abbassamento delle competenze? Fenomeno che va avanti da anni"

"Abbassamento delle competenze? Un fenomeno che va avanti da anni". A sottolinearlo è Paolo Barabanti, ricercatore Invalsi, alla luce della serie storica dei dati Invalsi che fotografano le competenze degli studenti. Il dato bresciano, punto percentuale più, punto percentuale meno, va letto in questo contesto. "La scuola è stata davvero un ascensore sociale? In realtà tanti studi dicono che il soffitto di cristallo non è mai stato sfondato. Il background famigliare è fondamentale: riuscire ad intercettare le situazioni più fragili per aiutare le famiglie stesse a fornire modelle e stimoli positivi verso la formazione dei figli non è semplice. Non è necessariamente una questione di capitale economico, ma di capitale sociale e culturale". Quel che è certo è che il fenomeno della riduzione delle competenze va avanti da anni. "Noi abbiamo imparato a fotografarlo di più col Covid, ma semplicemente perché lo abbiamo osservato in quell’occasione. In realtà – sottolinea Barabanti – era già in atto e, oggi, parlare ancora di responsabilità della pandemia è un alibi". Dare un nome e cognome alle cause che stanno portando ad una riduzione generalizzata delle competenze, è tutt’altro che facile. "Il contesto sociale, la famiglia, l’uso pervasivo della tecnologia – conclude Barabanti – non è semplice trovare una causa e, soprattutto, dimostrarlo con dei dati. Di sicuro sono tante le variabili".