Il Brescia non ha potuto nemmeno assaporare la gioia per la seconda vittoria esterna colta sabato a Udine. Oggi per le Rondinelle è già giorno di vigilia e di una vigilia del tutto speciale, visto che domani sera alle 21 il rinnovato “Rigamonti” ospiterà nientemeno che la Juventus. Una super sfida alla quale la squadra di Eugenio Corini giunge più che rinfrancata dopo i tre punti e, soprattutto, la prestazione messa in mostra in Friuli, ma che trova anche un motivo di interesse altrettanto preciso. Proprio con l’assenza nella gara con l’Udinese ha infatti scontato tutta la pesante squalifica che gli era stata inflitta con la maglia del Marsiglia Mario Balotelli, che da domani sarà a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di Eugenio Corini (i due, tra l’altro, hanno origini comuni a Bagnolo Mella). L’allenatore biancazzurro, che già deve rinunciare agli infortunati Ndoj, Torregrossa, Martella, Viviani e Magnani (mentre sarà nuovamente disponibile pure Dessena che a sua volta ha scontato una giornata di squalifica con i friulani), preferisce però andare cauto e non caricare Balotelli di eccessive aspettative, soprattutto in vista della sfida ad un avversario tanto importante quale la Vecchia Signora che lo ha visto protagonista nei panni di calciatore: “Mario – è la sintesi di mister Corini – è disponibile, questo è sicuro. Prima di decidere farò però una valutazione globale, visto che dobbiamo tenere conto che domenica alle 12.30 ci sarà già l’impegno con il Napoli ed in questo momento siamo ancora un po’ contati a livello di organico. Con Mario ho parlato e sa che vogliamo che lui diventi il leader di questa squadra”. In attesa di vedere se potrà o meno conquistare dal 1’ il suo spazio in campo, Balotelli ha già richiamato grande attenzione mediatica. Lui stesso si dice a disposizione e concentrato soprattutto sulla partita e sulla sua voglia di vincere: “Mi sento pronto – spiega Super Mario – Mi sono allenato come non mai e non mi sentivo così bene nemmeno ai tempi del Manchester City. Sono a disposizione e sarà il mister a decidere. Personalmente voglio cercare di far gol e provare a vincere la partita con la Juve come ogni volta che scendo in campo. Giocare con gente come Cristiano Ronaldo è sicuramente molto bello. Lui e Messi sono i più forti del mondo, ma a me interessa vincere con il Brescia”. In attesa di svelare se la sfida alla Vecchia Signora, che sta facendo incetta di scudetti ormai da otto anni a questa parte, vedrà in campo e meno dal 1’ Balotelli (“Ho giocato finora due amichevoli e non ho ancora i 90 nelle gambe” ha specificato l’ex attaccante di Inter e Milan), le riflessioni che emergono sulla formazione che dovrà cercare di frenare la voglia di vincere dei bianconeri confermano la collaudata base del 4-3-1-2 caro a mister Corini. Per quel che riguarda lo schieramento, davanti a Joronen dovrebbero venire confermati, la coppia centrale Chanclelor-Cistana, con Sabelli a destra e Mateju a sinistra. A centrocampo Tonali (visto in grande spolvero a Udine) e Bisoli sono pronti a “riabbracciare” Dessena, mentre Romulo parte favorito nei confronti di Spalek per giocare alle spalle della coppia di attaccanti. Di questi uno sarà certamente Donnarumma, mentre per quel che riguarda l’altra punta i tifosi attendono con ansia l’esordio di Balotelli, che dovrebbe essere in vantaggio su Ayé (in caso opposto Super Mario entrerebbe in campo a partita iniziata). Tutto questo, naturalmente, a meno che Eugenio Corini, viste le poche ore che separano dal vittorioso match di Udine e dal delicato duello di mezzogiorno di domenica con il Napoli, non decida di mescolare le carte (abbastanza esigue a dire il vero) a sua disposizione e cerchi di puntare su alcune novità nel tentativo di sorprendere la Vecchia Signora.

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Tonali, Bisoli, Dessena (Romulo); Romulo (Spalek); Donnarumma, Balotelli (Ayé). All: Eugenio Corini.



Luca Marinoni

