Pagelle Atalanta: Boga cambia la partita e De Roon fa la differenza

Cremona, 1 aprile 2023 – Nell’Atalanta che vince 3-1 il derby a Cremona i migliori sono Boga e De Roon. Male Muriel nel primo tempo

Musso 6 Giornata relativamente tranquilla per lui, ma nel primo tempo è attento all’inizio quando la Cremonese pressa e nel finale è decisivo nel chiudere su Bonaiuto.

Toloi 5,5 Pomeriggio difficile per lui, parte con un erroraccio difensivo, poi fatica nei contrasti e nella ripresa con un suo fallo di mano provoca il rigore del pari cremonese. Forse ha risentito del doppio impegno con la nazionale.

Palomino 6 Partita di mestiere. Ha tenuto bene prima Ciofani, poi Dessers. Non ha mai corso rischi.

Scalvini 6 Forse anche lui era stanco dopo la nazionale, nel primo tempo ha sbagliato qualcosa di troppo. Nella ripresa è rimasto in campo fino alla fine stringendo i denti, anche se acciaccato dal 55’ Zappacosta 6 Ha fatto bene nel primo tempo in cui è uno dei migliori dei suoi. Nella ripresa è calato fisicamente.

66’ Maehle 6,5 Prestazione positiva la sua, è entrato fresco e aveva buona gamba, ha anche sfiorato il gol colpendo un palo ma in offside.

De Roon 7 Si è regalato un gol e una vittoria per i 32 anni compiuti giovedì. Determinante con la sua rete nel finale del primo tempo come lo era stato nella partita precedente contro l’Empoli.

Ederson 6,5 Sta ingranando dopo un inverno difficile, sta crescendo in posizione da mediano sfruttando anche l’assenza di Koopmeiners. Ha scodellato l’assist del 3-1 per Lookman.

Ruggeri 6,5 Il ragazzo a 20 anni sta inanellando una gara dopo l’altra da titolare, ormai è diventato titolare a sinistra, ha spinto molto dimostrando personalità e carattere.

Pasalic 5,5 Giornata no. Nel primo tempo non si è visto, non ha trovato spazi per allungare e attaccare la profondità. Gasp lo lascia negli spogliatoi anche perché ammonito.

46’ Boga 7,5 È il match winner, ha cambiato la partita nella ripresa realizzando il gol decisivo del 2-1 e impostando in contropiede l’azione del 3-1.

Muriel 5 Il peggiore dei suoi, ha sprecato un’altra occasione. Evita un voto ancora più basso in pagella solo perché ha fatto scattare lui l’azione del primo gol dopo 45 minuti abulici.

46’ Lookman 7 Rispetto a Muriel porta pericolosità e presenza offensiva. Ha sbagliato il raddoppio appena entrato, si riscatta nel finale chiudendola. Ma davanti rispetto a Muriel fa tutta la differenza del mondo.

Zapata 6 Prestazione generosa con un’ora a fare sportellate, a correre, a dare una mano. Costruisce lui l’azione del primo gol di De Roon. Però non inquadra mai la porta.

59’ Hojlund 7 In questo momento rispetto a Zapata ha una marcia in più davanti. Meno pimpante del solito: ha segnato, ha sbagliato un gol a porta vuota ma è stato decisivo con l’assist per Boga.

All. Gasperini 7 Decisivi i suoi cambi che hanno cambiato la partita, perché i due gol nella ripresa sono arrivati da chi è entrato a gara in corso.