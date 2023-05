Atalanta: con lo Spezia per cercare di agganciare il treno Champions

Domani pomeriggio, mercoledì 3 maggio, l’Atalanta ospita al Gewiss Stadium lo Spezia in cerca della terza vittoria consecutiva che potrebbe valere l’aggancio alla zona Champions o comunque un ulteriore avvicinamento al quarto posto. Dea settima con 55 punti ma lanciata dopo quattro vittorie nelle ultime sei giornate e due successi pesanti nello scontro diretto contro la Roma e nella difficile trasferta sul campo del Torino.

I precedenti con i liguri

Contro lo Spezia sulla carta l’impegno è più semplice: i liguri nelle tre precedenti passerelle al Gewiss Stadium hanno sempre perso, incassando complessivamente 13 gol. A gennaio in Coppa Italia nel turno secco degli ottavi di finale terminò 5-2 per i nerazzurri.

Attenzione però a non dimenticare che il 4 gennaio nella gara d’andata al Picco i bianconeri, allora allenati da Gotti, sfiorarono il colpaccio andando in vantaggio 2-0 con un Nzola immarcabile, segnando il 3-0 annullato dal Var, prima di crollare nel finale subendo la rimonta atalantina con le reti di Hojlund e di Pasalic nel tempo di recupero.

La situazione dei rivali

E attenzione agli ex con il dente avvelenato come Reca e Kovalenko, peraltro entrambi annunciati in panchina.

Ma quello di gennaio era un altro Spezia: adesso la squadra di Semplici è in caduta libera, è reduce dalla sconfitta interna con il Monza, ed è stata agganciata al terzultimo posto a quota 27 punti dal Verona e al momento sembra la formazione messa peggio nella bagarre per la salvezza. E al Gewiss domani non ci sarà nemmeno il bomber Nzola…

Atalanta favorita della vigilia e c’è attesa per Duvan Zapata, tornato al gol sabato sera a Torino dopo sei mesi di digiuno, in astinenza realizzativa al Gewiss dal novembre 2021. Curiosamente l’ultima rete casalinga del colombiano era stata proprio contro lo Spezia.

Lookman fuori

Tra i nerazzurri non è ancora pronto Lookman, che sta recuperando dall’infortunio al bicipite femorale, ma davanti Gasperini ha abbondanza di scelte con Zapata, Hojlund, Muriel e Boga. Dietro probabile conferma del trio Toloi-Djimsiti-Scalvini, in mezzo la tenaglia olandese De Roon-Koopmeiners con ballottaggio tra Ederson e Pasalic per il ruolo di trequartista, mentre sulle corsie ci saranno Maehle e Zappacosta.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Boga, Zapata. All. Gasperini. Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Esposito, Ekdal; Verde, Shomurodov, Gyasi. All. Semplici. Dove vederla in tv: diretta mercoledì 3 maggio dalle 18 su Dazn e Sky