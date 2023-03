Pagelle Atalanta-Empoli: De Roon, Hojlund e Zappacosta i migliori

Marten De Roon festeggia il gol dell'1-1: tra i migliori nella gara con l'Empoli

Bergamo, 17 marzio 2023 – Nell’Atalanta che ha vinto per 2-1 contro l’Empoli i migliori sono De Roon, Zappacosta e Hojlund.

Musso 6. Attento su un paio di uscite ma per il resto fa lo spettatore non pagante. Sul gol non può nulla.

Toloi 6. Serata in cui la difesa non deve fare gli straordinari. Fa il suo, ora lo attende l’Italia di Mancini.

Palomino 6. Quando deve coprire è attento, ma un suo disimpegno di testa rischia di provocare il raddoppio di Caputo.

Scalvini 6. Decisivo al 55’ quando in scivolata salva su Caputo evitando il raddoppio. Per il resto non una serata eccezionale. Adesso andrà in azzurro.

Dal 78’ Lookman 6. Nel finale ha l’occasione per il 3-1. Aiuta nell’assalto conclusivo.

Zappacosta 7. Devastante, inarrestabile, dai suoi cross dalla destra arrivano occasioni a grappoli. Quando sta bene è decisivo. Dall’ 88’ Demiral sv.

De Roon 7. Primo tempo di chiusure chirurgiche e ottimi contrasti. Nella ripresa insacca il gol del pareggio. Ederson 6. Non brilla in una posizione che non lo aiuta, spara in curva un buon tiro, però si sacrifica molto.

Ruggeri 7. A vent’anni sta diventando il titolare a sinistra. Regala il cross del pari di De Roon, poi è sfortunato su un’occasione di testa che poteva regalargli il suo primo gol in A.

Pasalic 6. È decisivo con il passaggio per il gol di Hojlund, ma nel primo tempo ha sbagliato l’impossibile sotto porta. Dall’88’ Maehle sv.

Muriel 6. Corre tanto, non è mai incisivo però il suo movimento stanca la difesa empolese.

Dal 78’ Boga 6. Partecipa all’assalto finale che porta al 2-1.

Zapata 6. Non è ancora al meglio della condizione e gli manca quell’ultimo passo in area, ma ha lottato e ha fatto reparto da solo. Dal 78’ Hojlund. 7. Entra e la risolve con un gol in area da ariete, unendo fisico e tecnica. Sesto gol in serie A.

All. Gasperini 7. La vince nel finale con i cambi giusti, schierando il tridente, ma nel primo tempo la sua Dea domina.