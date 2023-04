Atalanta, il gol numero 2.500 in serie A è firmato Joakim Maehle. Ecco tutti i record della Dea

Bergamo – Non tutti i gol sono uguali. Quello realizzato lunedì sera da Joakim Maehle al 37’ del primo tempo a Firenze passerà alla storia come il gol numero 2.500 realizzato dall’Atalanta in serie A in 86 anni. Il club bergamasco, nato il 7 ottobre 1907 (con colori bianconeri) come Atalanta e poi diventato nerazzurro qualche anno dopo con la fusione con la Bergamasca Calcio, partecipa al massimo campionato solo dal 1937 e il suo primo gol in serie A venne realizzato alla terza di campionato, il 26 settembre 1937, dal genovese Dario Savio in un Bologna-Atalanta. Curiosamente se la Dea dieci giorni fa avesse segnato al Gewiss contro il Bologna (con cui ha perso 0-2) avrebbe confermato la sua vocazione a segnare reti storiche contro gli emiliani. Il gol numero 2.500 è arrivato una settimana dopo contro la Fiorentina, per fare cifra tonda, e puntare al gol numero 3.000 presumibilmente tra sei campionati, nel 2028-29 o nella stagione successiva.

Un altro dato statistico rilevante è che l’Atalanta ha avuto un’impennata realizzativa in serie A negli ultimi sette anni: il 20% delle reti nerazzurre nel massimo campionato, ben 497, sono state segnate dall’estate 2016 in poi, da quando con Gian Piero Gasperini in panchina la squadra nerazzurra ha notevolmente implementato la sua media realizzativa e di punti conquistati.

Un’ultima curiosità il miglior marcatore totale in serie A in maglia atalantina resta ancora Cristiano Doni con 69 reti, braccato da Duvan Zapata con 67, anche se il preventivato aggancio e sorpasso da parte del colombiano (era a 65 nel novembre 2021) ha subito una brusca frenata. Al terzo gradino del podio German Denis con 56 reti. Da ricordare infine che l’unico capocannoniere in serie A con la maglia dell’Atalanta è stato Filippo Inzaghi, con 24 reti, nella stagione 1996-97.