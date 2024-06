Ballottaggio a Romano di Lombardia, chi sarà il nuovo sindaco tra Gianfranco Gafforelli e Paola Suardi?

Bergamo, 24 giugno 2024 – Si vota fino alle 15 per l’elezione del prossimo sindaco di Romano di Lombardia, nella Bergamasca. I candidati sindaci giunti al ballottaggio sono Gianfranco Gafforelli e Paola Suardi, che al primo turno hanno ricevuto più preferenze rispetto a Mario Suardi e Luca Maria Valcarenghi fermatisi rispettivamente al 12,53 % e al 2,88 %. Chi vincerà?

I RISULTATI

Affluenza

A Romano di Lombardia alle 23 di domenica l’affluenza si è attestata al 41,44%. Il dato era al 34,39% alle 19, al 14,76% alle 12.

Gianfranco Gafforelli

Gianfranco Gafforelli, 71 anni, è il candidato sindaco del centrodestra e il suo nome è già noto per aver ricoperto la posizione di presidente della provincia. La sua candidatura è stata accompagnata da polemiche in quanto l’ex presidente, che vive a Calcinate, ha dovuto affrontare il secco rifiuto di Fratelli d’Italia al suo nome come candidato sindaco. Risolte le lotte intestine, Gafforelli si è presentato sostenuto dalla lista Forza Italia - Noi moderati – PPE – Romano civica, Fratelli D’Italia e Lega, raggiungendo il 44,47 % alla prima tornata elettorale.

Paola Suardi

Paola Suardi, l’8 e il 9 giugno ha raggiunto il 40,12 %: impiegata di 45 anni e consigliere comunale nella passata giunta (il sindaco uscente è Sebastian Nicoli), Suardi è sostenuta dalla lista Paola Suardi sindaca e PD.