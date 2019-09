Pontida (Bergamo), 15 settembre 2019 - E' il gran giorno di Pontida per la Lega che oggi, domenica 15 settembre, si ritrova con dirigenti e militanti sul pratone della cittadina bergamasca per l'ormai storico raduno annuale. Dai tempi di Bossi e dell'ampolla con l'acqua delle sorgenti del Po è passato però ormai parecchio tempo e adesso a dominare la scena sono slogan e simboli sovranisti.

'La forza di essere liberi!' in blu e giallo con il tricolore italiano sulla sommità è lo slogan che occupa il fondale del palco. Si legge anche in più punti il mantra 'Prima gli italiani'. ' Pontida 2019' è, invece, la scritta in verde e sfondo bianco sul prato. I militanti del Carroccio sono arrivati alla spicciolata nel corso della mattinata: gli organizzatori si attendono circa 80mila presenze. Si vedono diverse magliette verdi, alcuni tricolori, i vessilli della Liga veneta e della Lega Lombarda. Tra gli striscioni affissi di fronte al palco 'Saronno' con accanto il simbolo del sole delle Alpi, 'Con Matteo Salvini liberiamo le Marche' e 'Lega Livorno'. I primi interventi sono cominciati intorno alle 11: chiuderà la giornata, intorno alle 14, il leader Matteo Salvini che arrivado a Pontida ha detto ai cronisti: "Andare oltre le vecchie sigle, la manifestazione del 19 ottobre sarà l'esordio di questo nuovo modo di fare politica". Dopo alcune dichiarazioni alla stampa, l'ex ministro dell'Interno ha percorso a filo delle transenne il pratone, abbracciato e incoraggiato dai suoi militanti.

Intanto, Gad Lerner è stato accolto da fischi e insulti al suo arrivo nell'area stampa. 'Sei un massone', 'Buffone', e 'Vai a casa' alcune delle frasi fra le più tenere rivolte al giornalista. Inoltre, un videomaker è stato minacciato da un militante che avrebbe anche colpito la sua telecamera con un pugno, danneggiando il microfono. Il cronista stava chiedendo conto della frase "Mattarella mafioso" appena sentita sul pratone.