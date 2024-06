Bergamo, ecco la giunta Carnevali: riconferme e new entry. Tutti i nomi

Bergamo – Dopo voci di corridoio, incontri e riflessioni, la sindaca Elena Carnevali ha presentato ufficialmente la giunta. A nove giorni dalla sua proclamazione. "Sono certa che lavoreremo insieme con spirito di collaborazione e determinazione per onorare l’impegno con i cittadini che hanno premiato la nostra proposta elettorale con grande consenso e fiducia – le prime dichiarazioni della sindaca – . Sono donne e uomini che nutrono la mia più completa fiducia. Alcune sono riconferme della giunta uscente, altri hanno vissuto l’esperienza del consiglio comunale, altri ancora affrontano il compito di amministratori per la prima volta portando, all’interno dell’esecutivo, il loro significativo bagaglio di esperienze maturate nell’ambito professionale, nell’impegno politico e nel volontariato. A tutti loro rivolgo un pensiero riconoscente per aver accettato di mettersi al servizio della città".

Alla sindaca , le deleghe alla comunicazione, politiche sovracomunali, personale, società partecipate, turismo, food policy. Ecco gli altri componenti della giunta a partire dalle conferme. Sergio Gandi, avvocato, assessore uscente al bilancio e sicurezza, è riconfermato nel ruolo di vicesindaco. Deleghe: vicesindaco (incarico), cultura, rapporti con l’Università, bilancio, tributi e commercio. Giacomo Angeloni si occuperà di sicurezza, protezione civile e ancora di innovazione e semplificazione, servizi demografici e elettorale, servizi cimiteriali. Marzia Marchesi, presidente del consiglio comunale e assessora uscente, ha le deleghe ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, politiche giovanili, tempi e orari, pari opportunità, educazione alla legalità, intercultura, pace. Marcella Messina, assessora uscente alle politiche sociali, manterrà la delega degli ultimi cinque anni e assumerà quella a longevità, salute, sport. Francesco Valesini, architetto, conserva la delega alla riqualificazione urbana rivestita nella giunta Gori, pianificazione urbanistica, edilizia privata, patrimonio.

Le new entry : Ferruccio Rota, ingegnere, già presidente del consiglio comunale, si occuperà di lavori pubblici, edilizia scolastica e sportiva, reti e impianti tecnologici. Marco Berlanda, che si è occupato di finanza in Borsa italiana, per sei anni membro del cda di Atb (azienda dei trasporti locali), ha ricevuto le deleghe a Politiche della mobilità, sviluppo della rete di trasporto pubblico locale. A Claudia Lenzini, avvocato, è affidata la delega delle politiche della casa, reti e partecipazione. Oriana Ruzzini, farmacista, si occuperà di transizione ecologica, ambiente e verde, temi strategici per il futuro della città, proiettata verso l’impegnativo traguardo, previsto nel patto europeo Climate city contract, della neutralità carbonica entro il 2030.