A Bergamo scatta Gourmatico, l’iniziativa culinaria per promuovere i sapori della Lombardia

BERGAMO – “Nel nostro territorio il 92% delle persone che lavorano nel turismo sono nel comparto ristorazione. Questa nuova associazione e la manifestazione Gourmantico avranno un ruolo determinante per valorizzare una cucina lontana dagli stereotipi. Dobbiamo difendere 25.000 persone che lavorano in questo settore e che dobbiamo educare alla qualità. Il mio plauso va agli chef dell’associazione che si mettono a disposizione per il bene del territorio". Non ha dubbi Oscar Fusini, direttore generale di Ascom Confcommercio Bergamo. Settore trainante dell’economia italiana, la ristorazione lombarda fa rete per rilanciare e promuovere il territorio. È quello che succede con Gourmantico, il viaggio alla scoperta dei sapori promosso dall’Associazione Culturale Enogastronomica “Insieme“.

La nuova edizione è stata presentata all’hotel Excelsior San Marco di Bergamo: 21 ristoranti gourmet, quattro provincie lombarde (Bergamo, Monza e Brianza, Como e Sondrio) 97 piatti studiati, provati e stagionalmente modificati. L’obiettivo è quello di valorizzare la cultura enogastronomica dell’alta ristorazione, promuovendo eventi e valorizzando i prodotti agricoli del territorio, la cucina d’autore, anche con il coinvolgimento dei giovani, in modo che diventi un ‘volano’ anche per il comparto agricolo.

"Oggi il consumatore è più attento e noi non dobbiamo perdere i piatti locali che raccontano i territori, la cultura, la tradizione, la bontà", dichiara Carlo Loffreda, direttore della Coldiretti di Bergamo. "L’obiettivo è di avvicinare il grande pubblico all’alta cucina - il presidente dell’associazione, Camillo Rota -. Ogni ristorante della nostra Associazione proporrà un menù completo dall’antipasto al dolce ad un prezzo calmierato e accessibile alla maggior parte delle persone (75 euro). Vogliamo che tutti possano vivere l’esperienza dell’alta cucina e coglierne le peculiarità qualitative". Foodlovers e turisti enogastronomici, Gourmantico da anni è anche un catalizzatore per il turismo, attirare i turisti che cercano esperienze gastronomiche di alta qualità e li porta a scoprire il territorio bergamasco, del Lago d’Iseo, passando per la Brianza, Como e la Val Chiavenna. Ventuno ristoranti e altrettanti chef che hanno compreso l’importanza di fare impresa insieme. "L’unione fa la forza - afferma lo chef Mauro Elli del ristorante Il Cantuccio (Sondrio) - ho aderito all’Associazione proprio perché se ognuno di noi mette a disposizione un pezzettino della sua competenza e della sua realtà, noi ristoratori possiamo offrire al pubblico un’opportunità nuova e al nostro comparto una chance per sperimentare nuove formule". Sul sito sul sito www.gourmantico.it è già possibile scegliere la propria esperienza.