Due nuovi hangar Ryanair a Orio: in arrivo 100 nuovi posti di lavoro

Inaugurazione hangar Ryanair con ministro Salvini e Micheal O'Leary (Renato De Pascale)

''Oggi siamo a circa 100 aeromobili basati in Italia e vogliamo arrivare a 200 aeromobili entro metà della prossima decade, entro il 2035, e a quella data mi aspetto di portare a 100 milioni il numero di passeggeri da e per l'Italia''. L’occasione per illustrare gli obiettivi di Ryanair nel Belpaese, l’ad Michael O'Leary l’ha colta a margine dell'inaugurazione dei due nuovi hangar manutentivi di Ryanair all'aeroporto di Milano Bergamo. "Ci aspettiamo di continuare a crescere ancora - ha sottolineato O'Leary -. L'Italia è il mercato che cresce di più in Europa". Per il prossimo inverno, ha annunciato l'ad di Ryanair, "avremo una consegna da Boeing di 55 nuovi aeromobili e vogliamo basarne 10 in Italia per l'estate del 2024. Ci aspettiamo di passare dai 56 milioni di passeggeri previsti quest'anno a 62-63 milioni nel 2024". Questi due nuovi hangar rappresentano un ulteriore investimento da parte di Ryanair di 20 milioni di euro all'aeroporto di Bergamo e creeranno oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'ingegneria aeronautica per la regione Lombardia.

La cerimonia

A Orio era presente anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Al suo arrivo, Salvini è stato accolto anche dal presidente di Sacbo Giovanni Sanga, dal direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi, dal presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma e dalle autorità locali. Alla cerimonia ufficiale di inaugurazione hanno partecipato anche i sindaci di Bergamo, Orio al Serio e un gran numero di ospiti illustri. Quest'anno, ha spiegato O'Leary, la flotta Ryanair su Bergamo ''aumenterà di 4 aeromobili per un totale di 24 aerei e aprirà 10 nuove rotte a Bergamo, aumentando il traffico a 13 milioni di passeggeri all'anno''.

Ryanair ha investito oltre 50 milioni di euro nei suoi 5 hangar per la manutenzione di ultima generazione, che ora assicurano oltre 250 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'ingegneria aeronautica a Bergamo e in Lombardia. Questi due nuovi hangar consentiranno a Ryanair di trasferire a Bergamo una parte consistente della manutenzione interna dei Boeing 737, mentre la flotta di Ryanair all'Aeroporto di Bergamo sale a 24 aeromobili basati in S23 (un investimento di oltre 2 miliardi di dollari da parte di Ryanair in Lombardia).

I numeri dell’aeroporto

"I primi due mesi dell'anno, rispetto al 2019, abbiamo registrato un +20% di passeggeri, numeri che ci lasciano molto molto soddisfatti". A dirlo è il direttore generale di Sacbo (l'azienda che gestisce lo scalo di Orio al Serio), Emilio Bellingardi, a margine dell'inaugurazione dei due nuovi hangar di Ryanair. "Le prospettive di crescita sono importanti anche perché i dati che abbiamo registrato dopo la ripresa dalla pandemia ci hanno lasciato stupiti. Il sistema si sta riprendendo bene. Bergamo, rispetto al resto del sistema italiano, sta riprendendo con cifre che sono circa il doppio", ha concluso. E intanto l’aeroporto di Orio ha vinto anche il premio come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri.