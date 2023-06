Sfera Ebbasta, al Bergamo Summer Music la prima tappa del tour estivo

Bergamo – Sarà domani, sabato 1 luglio, sul palco dell’Arena Fiera Bergamo l’esordio del Summer Tour di Sfera Ebbasta. Il trapper di Cinisello Balsamo (Milano) sarà infatti protagonista del nuovo appuntamento del Bergamo Summer Music.

Lo show di Bergamo è sold out da tempo e sarà la prima tappa di un tour che porterà il cantante in giro per tutta la Penisola fino al 14 agosto. L’altra tappa lombarda sarà il 6 luglio al Rugby Sound di Legnano.

Sfera Ebbasta farà ascoltare le hit più note del suo repertorio, dalle origini fino ad arrivare agli ultimi brani di Famoso (2020), e dell’Ep Italiano, pubblicato nel maggio dell’anno scorso.

L’anno scorso Sfera Ebbasta (il cui vero nome Gionata Boschetti) è anche diventato papà. Il 21 giugno 2022 è infatti nato Gabriel, figlio del musicista e della modella di origine argentina Angelina Fiol.