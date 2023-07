Miss Italia, la bergamasca Valeria Corna trionfa a Stezzano: “Mamma mi ha convinta a partecipare”

Sulla spiaggia in cielo prevale Valeria Corna. La bella bergamasca di Presezzo ha trionfato nella selezione Miss Summer Experience sull’attico dell’hotel Mercure di Stezzano. Sul tetto arredato da spiaggia, con vera sabbia, teli parasole, divanetti e american-bar la bionda Valeria con fisico scolpito da 10 anni di nuoto agonistico è stata la più votata dalla giuria presieduta da Francesca Gottardi.

Valeria Corna nel post-gara era raggiante: “Ho vissuto una serata magnifica – le sue parole – a prescindere dal risultato finale. La fase più elettrizzate è stata logicamente quando dopo le varie scremate siamo rimasti in gara in tre. Sono state tutte sensazioni bellissime e ringrazio pubblico e organizzazione”. Nella suggestiva location bergamasca hanno gareggiato ragazze provenienti da tutta la Lombardia. Patron Fabio Bertacchi e gli altri dello staff Summer Experience hanno accolto con la consueta cordialità e qualità le aspiranti Miss Italia e il loro seguito. Dopo due sole edizioni quello del roof Mercure Hotel sta diventando uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito di Miss Italia in Lombardia. Al secondo posto si è classificata la milanese Sofia Carminati, 18 anni, di Trezzo sull’ Adda. E’ molto quotata Sofia, 176 centimetri, capelli castani e occhi marroni. E sono assai graziose anche le altre piazzate. Terza è giunta Rachele Gelpi, 17, di Bonate Sopra (Bergamo) , bionda dagli occhi azzurri, 172 centimetri, e quarta la milanese Giulia Montemagno, 18, brava ballerina alta 1, 75 con capelli neri e occhi nocciola.

Le prime quattro classificate del Summer Experience si sono qualificate per le finali regionali. Da notare che anche la quinta, Lisa Ravelli, 19 anni, di Luisago (Como) e la sesta Matilde Farruggia, 18 anni, di Castiglione Olona (Varese) hanno gareggiato a Stezzano pur essendo già ammesse alle regionali. L’hanno fatto per puntare alla vittoria e affinare la tecnica di sfilata. Sesta a parimerito con Matilde si è classificata Laura Bevilacqua, 24 anni, di Monza.

Nel roof che domina Stezzano, Bergamo e il vicino aeroporto di Orio al Serio hanno gareggiato 19 ragazze e a fare da madrina è intervenuta Lucrezia Morandi, vincitrice nel 2022 del titolo “Summer Experience” . Le protagoniste hanno sfilato accompagnate dalla colonna sonora del dj Andrea Heinstein sempre col grande coordinamento di Alessandra Riva. Per le aspiranti Miss Italia c’è stato pure il saggio di bravura oltre alle consuete sfilate con look a lustrini, costume da bagno istituzionale e abito classico.

“La gara al Summer Experience ha rappresentato il mio debutto sulle passerelle di Miss Italia – ha spiegato Valeria Corna, applaudita dai fans – e non mi aspettavo di vincere. Nelle prove pomeridiane le ragazze che già vantavano partecipazioni alle selezioni di Miss Italia erano più disinvolte di me”. Tuttavia in gara Valeria Corna ha subito colmato il gap. La vincitrice vive con mamma Simona, papà Andrea e il fratello Giorgio.

“È stata mia mamma a spingermi a partecipare a Miss Italia – racconta Valeria, statura 1, 73, capelli castani e occhi verdi –. Anche le mie amiche mi hanno esortata ad iscrivermi al concorso”. Debuttare vincendo non è facile. “Ci sono riuscita – dice miss Corna evidenziando umiltà – senza sentirmi una predestinata. Penso di aver convinto la giuria ad assegnarmi punteggi elevati grazie alla semplicità: mi sono proposta per quello che sono, senza forzature, e lo farò anche alle finali regionali”.

Grazie allo sport ha altresì imparato a soffrire: “All’inizio della carriera agonistica – aggiunge – la mia specialità nel nuoto era la farfalla. Col prosieguo dell’attività sono passata allo stile libero nei 200, 400, 800 e talvolta i 3000 metri”. Era una fondista capace di vincere gare provinciali. “Poi sono passata al volley”. Da settembre giocherà nella squadra di Locate di Ponte San Pietro dopo la militanza in un altro club.

Miss Summer Experience 2023 è diplomata all’Istituto chimico Natta di Bergamo in biotecnologie sanitarie. “Andrò anche all’Università”, garantisce la simpatica nuotatrice-pallavolista nata il 27 gennaio 2004. “Il mio futuro lo vedo soprattutto nel settore sanitario grazie alla specializzazione in biotecnologie. Però vorrei collateralmente abbinare dei lavori nella moda. Partecipo a Miss Italia per questo motivo”.

Nella serata di domani, domenica 16 luglio, Valeria Corna parteciperà alla finale regionale Miss Cinema Lombardia alle terme Recoaro di Broni, nell’Oltrepò Pavese. La prima classificata verrà ammessa alla fase finale nazionale di Miss Italia.