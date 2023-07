Miss Italia: Matilde Cattaneo e Valeria Corna ammesse alla fase finale

Bergamo, 21 luglio 2023 – La pavese Matilde Cattaneo e l’orobica Valeria Corna parteciperanno alla fase finale nazionale di Miss Italia 2023.

Le due bionde dagli occhi verdi hanno vinto le rispettive finali regionali nel cuore di Bergamo. Matilde, che avrà 20 anni giovedì prossimo, è la nuova “Miss Framesi Lombardia” mentre Valeria si è aggiudicata “Miss Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023”.

Al titolo sulle due importanti città capitali della cultura hanno partecipato solo ragazze native o residenti nelle province di Bergamo e Brescia, e il resto della Lombardia si è conteso Miss Framesi. Il duplice show si è svolto tra “Balzer” e “Globe”, con Paolo Gavazzeni presidente di giuria. Per 12 anni il figlio d’arte Paolo Gavazzeni ha ricoperto la carica di direttore artistico al Teatro alla Scala di Milano, e per altri svariati anni all’Arena di Verona, quindi nei templi della lirica. L’organizzatrice di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, riconoscendo prestigio a Bergamo e Brescia ha deciso di assegnare valenza regionale al titolo “Capitali della Cultura” in perfetta sinergia con l’agente regionale lombardo di Miss Italia , Alessandra Riva, e così Valeria Corna nell’arco di pochi giorni si è guadagnata la partecipazione alla fase finale del concorso.

La scorsa settimana Valeria, 173 centimetri, si era imposta nella selezione di base al Summer Experience di Stezzano (Bergamo). Ieri invece ha prevalso tra i locali Balzer e Glob

. In classifica la simpatica ragazza di Presezzo ha preceduto Simona Pavia, 19 anni e 178 centimetri di statura, bresciana di Gussago. Terza si è classificata Gabriella Bonizzardi, 19, statura 1, 70, bresciana di Prevalle nota per l’appartenenza al Gruppo Bersaglieri di Seriate.

A Miss Bergamo e Brescia Capitali della Cultura hanno partecipato 14 bellezze in costume azzurro. Va sottolineato che Alessandra Riva organizzando il titolo “Brescia – Bergamo” ha dato lustro alle due province senza percepire denaro pubblico, unicamente col sostegno di imprese private e ciò dovrebbe indurre certi “campioni della critica” a riflettere moltissimo. Le altre protagoniste di Miss Capitali della Cultura by Miss Italia potranno cimentarsi in altre finali regionali per staccare il pass verso la fase finale che quest’anno con la Rai come broadcaster dovrebbe tornare ai fasti di un tempo. Vale anche per le protagoniste di Miss Framesi che non sono riuscite a conquistare il titolo. Erano altresì 14 le concorrenti in costume nero con la bionda Matilde, studentessa universitaria di Frascarolo ( è al confine con la provincia di Alessandria ) trionfatrice. La simpaticissima Matilde Cattaneo è nota poiché oltre a cullare il sogno della moda è anche aiutante speciale dei genitori nella gestione di un’azienda agricola. All’occorrenza Matilde, 165 centimetri, guida il trattore e il mietitrebbia. “Ne sono orgogliosa”, esclama la fanciulla di Frascarolo che in classifica ha preceduto la graziosa pattinatrice Gaia Grimoldi, 18 anni, brianzola di Brugherio alta 1, 74 e brava nell’attività da modella. Al terzo posto si è piazzata la comasca Giulia Zengarini, 19 anni e 180 centimetri, orgogliosa della sua attività da pallavolista.