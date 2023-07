Malpaga Sound Festival: gruppi Metal da tutta Europa aspettando Cristina D’Avena

Cavernago (Bergamo) –

Un evento che è ormai diventato un appuntamento fisso per i rockettari bergamaschi e per gli amanti dei fumetti. Torna da oggi e per undici giorni nell’area feste di via Marconi il Malpaga Sound Festival, organizzato dal Gruppo giovani Cavernago-Maklpaga, arrivato alla sua dodicesima edizione.

Si inizia con un tributo alla Woodstock Generation, da Jimi Hendrix agli Who a Janis Joplin. Il 28 luglio, invece, sarà la volta degli Ubermensch tributo veneto ai Rammstein, mentre sabato 29 è in programma un super classico, il “Malpaga Folk&metal Fest“: giunto alla decima edizione, l’appuntamento raduna migliaia di fan da tutta Europa che assisteranno ai concerti di diverse band italiane e con ospiti da tutta Europa, dagli svizzeri Illumishade ai mitici Sirenia dalla Norvegia.

Domenica si canta e si ride con Teo&Le Veline Grasse, mentre la serata di lunedì sarà dedicata alla dance anni ‘90. I Vipers faranno gli onori di casa martedì 1 agosto, seguiti il 2 dagli starfish, il miglior tributo ai Coldplay. Mercoledì 3 agosto la seconda serata del "Folk&Metal Fest con gli irlandesi Skyclad e gli inglesi Waylander.

Radio 105 animerà il 4 agosto per passare poi a due serate particolari: il 5 e il 6 agosto saranno i giorni dedicati al Malpaga Comix, la fiera di fumetti, giochi e cultura pop. Ad arricchire il festival due concerti ovviamente a tema cartoon: la sera del 5 agosto si esibirà Giorgio Vanni, storica voce maschile delle sigle dei cartoni animati, da Dragon Ball a Lupin, mentre domenica 6 agosto gran finale con lo show di Cristina D’Avena accompagnata sul palco dai Gem Boys. Inizio concerti ore 21,30, ingresso gratuito.