Folkstone, la band presenta ‘Macerie’: “Sotto c’è la disperazione, ma sopra rimane sempre la speranza”

Bergamo, 2 novembre 2023 – Sotto le “Macerie” c’è la disperazione che piomba addosso quando si perdono le fondamenta della vita, della casa, della famiglia e degli amici. Ma sopra “rimane sempre la speranza”. Lorenzo Marchesi, anima e voce dei Folkstone, ‘grida’ per istinto di sopravvivenza su un brano folk-rock con una base ritmica incalzante e un incedere epico.

“Macerie” è l’ultimo singolo della band bergamasca che si è riunita dopo 4 anni sabbatici in cui “ci siamo liberati la testa”. Le macerie, inizialmente, erano quelle lasciate dal Covid e dalla guerra in Ucraina, ma “adesso ci ritroviamo dentro a un’altra guerra, in Medio Oriente”. E “purtroppo questo pezzo continua a essere attuale. Ormai ci rendiamo conto che da un giorno all’altro ti puoi trovare a scavare tra le macerie”.

Per questo “mi è sempre suonato strano che mai nessuno in questi ultimi anni abbia scritto qualcosa sulla guerra, come se vivessimo in una bolla felice. O forse per assuefazione. Ma non dobbiamo abituarci a sopportare tutto quello che sta succedendo”.

I Folkstone hanno deciso di uscire allo scoperto. Con “Macerie” e un video “girato sulle nostre montagne bergamasche”. Pronti a rimettersi in cammino con nuovi live in giro per l’Italia. Per tornare a sentire “la pacca che ti dà un concerto”.