Chiesa di San Nicolò ai Celestini: concerto di beneficenza, si esibisce l’ensemble Calycanthus

Bergamo, 18 gennaio 2024 – Un concerto di preghiere corali nell’antica e artistica chiesa di San Nicolò ai Celestini a Bergamo con il pluripremiato Ensemble vocale Calycanthus di Parabiago diretto da Pietro Ferrario. L’appuntamento è per domenica 21 alle 16. L’iniziativa - dedicata al ricordo del giornalista Marco Dell’Oro, per raccogliere fondi in favore del “Progetto Kanengo” avviato dalle suore Sacramentine in Malawi - presenta un connubio perfetto di bellezza sonora e fascino architettonico, l’antica Chiesa di San Nicolò ai Celestini in Bergamo di proprietà delle suore Sacramentine. L’iniziativa è promossa da Alessandro Bottelli e sostenuta grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Protagonista sarà l’ Ensemble vocale Calycanthus di Parabiago, una compagine pluripremiata e caratterizzata da una vitale versatilità (il repertorio dà spazio anche a jazz, pop, spiritual) nata nel 1997 su iniziativa dell’attuale direttore Pietro Ferrario.

Il ricco programma del concerto, dedicato al ricordo del giornalista bergamasco Marco Dell’Oro (1965-2023) da poco prematuramente scomparso, si muove tra fulgidi esempi di preghiere corali che vanno dal Tardo Rinascimento alla contemporaneità, tratteggiando un ideale e suggestivo percorso spirituale di forte impatto emotivo. Ingresso con offerta libera. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) al 388.5863106.