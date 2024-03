L’Accademia più amata: la Carrara di Bergamo si aggiudica il concorso Art Bonus

Bergamo – Ennesimo riconoscimento per l’Accademia Carrara, la maggiore istituzione culturale di Bergamo e uno dei musei più conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero. La pinacoteca ha sbaragliato la concorrenza al concorso Art Bonus 2024, promosso dal ministero della Cultura, prevalendo nella categoria “Beni e luoghi della cultura“ con un numero considerevole di voti - 26.585 -, ottenuti in due fasi del concorso: nella prima fase sul sito web di Art Bonus (22.272 voti) e nella seconda, riservata ai 40 finalisti, sui canali social Facebook (1.879) e Instagram (2.434). Il concorso, giunto all’ottava edizione, è stato istituito nel 2016 per sensibilizzare i cittadini dei diversi territori a sostenere le istituzioni culturali attraverso donazioni a favore di progetti culturali. L’obiettivo del contest è promuovere la conoscenza di questo strumento introdotto per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%. Ogni anno sul portale Art Bonus vengono selezionati i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una raccolta fondi.

Nel 2022 , l’anno a cui fa riferimento il contest, Accademia Carrara ha ricevuto 590mila euro di finanziamenti di mecenati privati, una rete di sostenitori che si è andata rinforzando, rappresentata in buona parte da imprese del territorio. "L’Accademia Carrara – si legge sul sito del ministero – è il museo del collezionismo di Bergamo e oggi conta ben 13mila opere donate e oltre 100 imprese mecenati: numeri significativi della grande capacità di interazione pubblico-privato". Quest’anno insieme alla Carrara sono saliti sul podio il Comune di Torino (secondo classificato) con il progetto “Nati per Leggere 2022“ (9.269 voti) e la Fondazione Brescia Musei, terza (6.950 voti) con il progetto sul restauro del dipinto di Angelo Inganni. "Questa vittoria – sottolinea l’assessore alla Cultura di Bergamo Nadia Ghisalberti – è un bel segnale, dal quali si evince che l’Art Bonus è uno strumento sempre più conosciuto. I voti raccolti dalla Carrara dimostrano quanto la città ami questa istituzione". "Il consenso sui social ci ha premiato, siamo bravi a farci conoscere" sottolinea soddisfatta Martina Bagnoli, da poco alla guida della pinacoteca.