Verdello, botte alla madre per avere i soldi per la droga: scatta il ‘codice rosso’, arrestato

Verdello (Bergamo) – I carabinieri di Verdello hanno arrestato un 29enne, residente in paese, disoccupato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia emessa dal gip di Bergamo.

L'uomo aveva iniziato mesi fa a vessare la madre, con la quale abitava, con continui insulti, a volte anche distruggendo i mobili, nonostante l'intervento di altri familiari che tentavano di riportarlo alla calma. Questo per avere i soldi per l'acquisto di alcol e droga. Il 29enne, con una forte dipendenza da cocaina, di recente, al culmine di una lite, aveva aggredito la madre, colpendola con un calcio allo stomaco e costringendola a ricorrere a cure mediche.

La donna aveva formalizzato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Verdello ed erano state attivate le procedure previste per i reati da 'codice rosso’. I militari avevano sentito tutte le persone informate sui fatti, compresi i nonni del giovane (che proprio per evitarlo si erano trasferiti in Sicilia) e i vicini di casa. La Procura ha quindi chiesto e ottenuto per il 29enne l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.