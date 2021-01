Treviglio (Bergamo), 3 gennaio 2021 - È partita con un giorno d'anticipo rispetto al resto della Lombardia la campagna vaccinale anti covid all'Asst Bergamo ovest, che comprende gli ospedali di Treviglio e Romano di Lombardia.

"Abbiamo deciso di anticipare ad oggi, domenica, l'inizio delle vaccinazioni anti-Covid - spiega Peter Assembergs, direttore generale dell'Asst Bergamo Ovest, tra i primi a ricevere il vaccino - Così, dopo un giro di telefonate fatte dai miei direttori, abbiamo arruolato i primi 60 volontari, tra medici, infermieri, farmacisti, biologi, psicologi, ostetriche, amministrativi, sia ospedalieri sia dell'area territoriale".

Le vaccinazioni si sono svolte nella sede scelta per le vaccinazioni anti Covid, cioè nel reparto di Oculistica del presidio ospedaliero di Treviglio-Caravaggio e da domani partirà anche nell'Ospedale di Romano di Lombardia. "Questa fase della campagna - si legge in una nota - vedrà coinvolto tutto il personale dell'Asst, indipendentemente dal profilo professionale e comprenderà anche i dipendenti delle aziende che hanno appalti all'interno delle nostre strutture (es. mensa, pulizie etc)".