Trescore Balneario, incidente tra auto e moto: morto 18enne, grave una 14enne

Trescore Balneario (Bergamo), 27 maggio 2023 – Tragico incidente, nella tarda serata di venerdì, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Poco prima delle 23, un’automobile e una moto si sono scontrate in via Fornaci.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la vettura si sia schiantata frontalmente contro la due ruote e abbia poi finito la sua corsa ribaltandosi in un fosso accanto alla carreggiata. Ma l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora tutte da chiarire.

Sulla moto viaggiava un 18enne con in sella una ragazza di 14 anni. Il giovane centauro è morto, mentre la passeggera è stata sbalzata metri e ora si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La vettura era guidata da un 44enne, ferito ma non in pericolo di vita.

Scattato l’allarme al 112, sono intervenute due ambulanze e l’auto medica del 118, due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, i carabinieri e la Polizia stradale. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo.