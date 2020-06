Bergamo, 29 giugno 2020 - Una ragazzina di Bergamo di 12 anni è caduta dagli scogli nella spiaggia di Tortolì, in Sardegna, precipitando nel vuoto per circa sette metri e riportando diverse fratture. Soccorsa dai medici del 118, la bambina non è tuttavia in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata