La Lombardia si conferma terra fortunata grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 5 agosto è stato centrato un “5” del valore di 21.116,86 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il cafè di via Papa Giovanni XXIII 42 a Calcio, in provincia di Bergamo. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 64,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre la Lombardia può vantare ancora il primato per la vincita record messa a segno nel concorso con i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

